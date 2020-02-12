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Ромео и Джульетта: украинец и полька "сломали" границу

12 февраля, 15:20

20-летний парень и 15-летняя девушка хотели провести День влюбленных вместе

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pexels

На Волыни накануне Дня святого Валентина разыгралась настоящая драма – украинский Ромео и польская Джульетта решили "сломать" границы и провести праздник влюбленных вдвоем, однако пограничники не позволили им этого сделать.

Как сообщили в Государственной погранслужбе Украины, 20-летний парень и 15-летняя девушка незаконно прибыли в нашу страну из Польши.

"Он, 20-летний харьковчанин, работал за границей, где полюбил 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, и молодой человек нашел специфическое решение проблемы. Поскольку девушка не имела документов, дающих право на пересечение границы, парень предложил незаконно пересечь границу", – говорится в сообщении.

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Влюбленные несколько дней планировали свой маршрут и этим привлекли внимание стражей границы, которые и сообщили коллегам о возможной попытке нарушения.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

В итоге, польскую девушку вернут на родину согласно договору о реадмиссии, а украинца ожидает ответственность по отечественным законам.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения и решается вопрос привлечения парня к ответственности.

Напомним, ранее в Крещатом парке столицы открыли памятник, посвященный истории любви украинки Мокрины Юрзук и итальянца Луиджи Педутто, которые познакомились в немецком плену и встретились спустя 60 лет. Композиция называется "История любви" и стоит недалеко от Моста влюбленных.

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Польша граница влюбленные День влюбленных Украина ромео и джульетта валентинов день

Источник: Сегодня

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