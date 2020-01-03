Россиянин пытался выехать в Польшу на угнанном Lexus: помешали украинские пограничники

Фото: dpsu.gov.ua

На украинско-польской границе военнослужащие Львовского отряда задержали россиянина на угнанной иномарке. Мужчина пытался выехать в Польшу, сообщили в Госпогранслужбе.

Гражданина России задержали вчера, 2 января, в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев". Машина, которой управлял мужчина, находилась в международном розыске с 2019 года. 50-летний россиянин хотел выехать из Украины.

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"По данному факту сообщено дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве. Сейчас иномарку передано сотрудникам Национальной полиции", – рассказали в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее сотрудники СБУ ликвидировали межрегиональную группировку, которая специализировалось на угоне элитных иномарок с использованием специальных технических средств по всей территории Украины. Было установлено, что участники группировки переоборудовали и продавали украденные авто как запчасти. Они также требовали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости машин за их возвращение.

Также мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей.

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