Ровенская полиция изъяла янтаря на более чем миллион долларов

В Ровенской области сотрудники полиции провели обыски у скупщиков незаконно добытого янтаря и изъяли 858 килограммов этого полудрагоценного камня.

Об этом сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции.

"Стражи порядка уже изъяли янтаря сырца-разной фракции весом более 850 кг. Стоимость камня, по предварительным данным, составит 1,2 миллиона долларов. Среди изъятых есть камни весом более килограмма, которые имеют историческую ценность. Цена такого камня на черном рынке стартует от 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось в ходе расследования, "местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за границы страны вне таможенного контроля, а во время экспорта использовали поддельные документы о его происхождении".

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В свою очередь, по данным областной прокуратуры, обыски проводились у двух братьев из Владимирецкого района.

Ранее в одном из районов Ровенской области во время обысков изъяли около 150 килограммов янтаря стоимостью около 5,8 млн гривен. По предварительным данным, к добыче янтаря причастны местные правоохранители. Были проведены два десятка обысков, изъяты мотопомпы, а также оборудование для добычи и обработки камней.

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Кроме этого, в Польше снова задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

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