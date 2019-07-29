Полицейские попали в ДТП из-за ямы на дороге

Ровенские копы подали в суд на областной автодор 2019-07-29T17:05:00+03:00 Запад Полицейские попали в ДТП из-за ямы на дороге

В Ровенской области полицейские подали в суд на местное управление автодора. Копы обратились в суд после ДТП на трассе Рокитно – Боровое – Вежица, когда по пути на вызов патрульные попали в яму, водитель не справился с управлением и служебный автомобиль перевернулся.

Люди не пострадали, а ось вот машину придется восстанавливать, сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

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В ответ областной Автодор на своей странице в социальной сети заявил, что полицейские угрожали проверить работу работников компании.

Также мы сообщали, что оперативники спецслужбы задержали двух руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на продаже дорожных материалов.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

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