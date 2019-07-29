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Ровенские копы подали в суд на областной автодор

Сегодня, 17:05

Полицейские попали в ДТП из-за ямы на дороге

Ровенские копы подали в суд на областной автодор Запад Полицейские попали в ДТП из-за ямы на дороге

В Ровенской области полицейские подали в суд на местное управление автодора. Копы обратились в суд после ДТП на трассе Рокитно – Боровое – Вежица, когда по пути на вызов патрульные попали в яму, водитель не справился с управлением и служебный автомобиль перевернулся.

Люди не пострадали, а ось вот машину придется восстанавливать, сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

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В ответ областной Автодор на своей странице в социальной сети заявил, что полицейские угрожали проверить работу работников компании.

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Также мы сообщали, что  оперативники спецслужбы задержали двух руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на продаже дорожных материалов.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

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суд полиция Яма ремонт дорог ровенская область автодор

Источник: Сегодня

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