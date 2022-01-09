Ровенскую область накрыл снегопад: ограничения движения не вводили (фото)

Соответствующие службы справились со значительными осадками, поэтому ограничения движения не вводили

В Украине бушует снежный апокалипсис / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области снегопад не прекращался в течение 12 часов. Всю ночь на дорогах работали дорожники.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Служба автомобильных дорог в Ровенской области сообщила, что на дороги государственного значения вывели 68 машин и задействовали 81 работника.

Никаких вызовов к спасателям из-за непогоды не поступало.

"Привлечена и тяжелая инженерная техника, в том числе, грейдеры. Ситуация сложная, но контролируемая. Каких-то осложнений в движении на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области пока нет", – подчеркнул спикер Службы автодорог в области Дмитрий Леонтиюк.

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В Украине бурлит непогода

9 января в Украину ворвалась плохая погода – снегопад и гололедица. Водителям и пешеходам нужно быть осторожными и соблюдать все правила, чтобы обезопасить свое здоровье.

Что делать водителям во время снегопада и гололеда?

Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Подобным образом, автомобили могут мешать уборке снега.

Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.

Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.

Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Да, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

Рекомендации для пешеходов во время непогоды:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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