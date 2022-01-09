Ровенскую область накрыл снегопад: ограничения движения не вводили (фото)

В Ровенской области снегопад не прекращался в течение 12 часов. Всю ночь на дорогах работали дорожники.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
Служба автомобильных дорог в Ровенской области сообщила, что на дороги государственного значения вывели 68 машин и задействовали 81 работника.
Далее по теме
Никаких вызовов к спасателям из-за непогоды не поступало.
"Привлечена и тяжелая инженерная техника, в том числе, грейдеры. Ситуация сложная, но контролируемая. Каких-то осложнений в движении на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области пока нет", – подчеркнул спикер Службы автодорог в области Дмитрий Леонтиюк.
В Украине бурлит непогода
9 января в Украину ворвалась плохая погода – снегопад и гололедица. Водителям и пешеходам нужно быть осторожными и соблюдать все правила, чтобы обезопасить свое здоровье.
Что делать водителям во время снегопада и гололеда?
Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Подобным образом, автомобили могут мешать уборке снега.
Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.
Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.
Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Да, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.
Рекомендации для пешеходов во время непогоды:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
Раньше мы писали:
- Украину атакуют снегопад и гололедица. Рассказываем, в каких регионах ждать опасности.
- Подтопленные дома и пропавший подросток: что натворила непогода на Закарпатье (видео).