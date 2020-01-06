Рождество в Карпатах: спасатели предупредили о возможных лавинах

По данным синоптиков, на 6 и 7 января в горных районах высока вероятность схода лавин

/ Фото: Pixabay

На Сочельник и Рождество, 6 и 7 января, в горах Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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"По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также на возможность осадков и ясных дней в Украине. Также мы писали о том, какая погода ждет украинцев на протяжении 2020 года. Больше читайте на нашем сайте.

Стоит добавить также, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Также были побиты сразу несколько температурных рекордов.

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