Реки на дорогах и белая от града земля: на Ивано-Франковскую область обрушилась непогода (видео)

Не успела Ивано-Франковская область полностью оправиться после непогоды, как ливни снова вернулись. В Facebook опубликовали видео сильного дождя с градом.

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Стало известно, что непогода обрушилась на село Бабин в Косовском районе. На записи видно, что небольшие ручьи на дорогах быстро увеличились, на улицах стояла вода. Кроме дождя, шел сильный град.

Тем временем спасатели объявили штормовое предупреждение в Закарпатской области. Некоторые места может подтопить.

"Вечером 16 и ночью 17 июля в Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней возможно мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках на 0,3-0,8 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, образование локальных селей и активизация оползней", – написали в ГСЧС.

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Напомним, в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

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Также мы писали, как в Хмельницкой области спасатели ликвидировали последствия урагана . Сильный порывистый ветер тут повалил деревья, а ливни размыли дороги.

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