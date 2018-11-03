Руководитель крупного львовского вуза погорел на крупной взятке
Сотрудник Львовского университета безопасности жизнедеятельности требовал 83 тысячи за трудоустройство
Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности за взятку.
Сотрудник вуза в звании полковника службы гражданской защиты обещал трудоустроить в учреждение работника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за 83 тыс. грн.
Функционер-взяточник попался с поличным – оперативники СБУ задержали его при получении всей суммы взятки.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос предъявления чиновнику подозрения и избрания меры пресечения", – сообщают в пресс-службе СБУ.
Напомним, что ранее в июле правоохранители разоблачили на крупной взятке проректора госуниверситета, который требовал взятку в 310 тыс. грн за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.
Кроме того, в Умани Черкасской области задержали доцента университета, который требовал от абитуриентов и студентов взятки за сдачу экзаменов.
Также сообщалось о руководителе одного из запорожских вузов, которая также требовала со студента взятку за сдачу экзаменов и попалась с поличным.
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