Руководитель крупного львовского вуза погорел на крупной взятке

Сегодня, 14:37

Сотрудник Львовского университета безопасности жизнедеятельности требовал 83 тысячи за трудоустройство

Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности за взятку.

Сотрудник вуза в звании полковника службы гражданской защиты обещал трудоустроить в учреждение работника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за 83 тыс. грн.

Функционер-взяточник попался с поличным – оперативники СБУ задержали его при получении всей суммы взятки.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос предъявления чиновнику подозрения и избрания меры пресечения", – сообщают в пресс-службе СБУ.

Напомним, что ранее в июле правоохранители разоблачили на крупной взятке проректора госуниверситета, который требовал взятку в 310 тыс. грн за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

Кроме того, в Умани Черкасской области задержали доцента университета, который требовал от абитуриентов и студентов взятки за сдачу экзаменов.

Также сообщалось о руководителе одного из запорожских вузов, которая также требовала со студента взятку за сдачу экзаменов и попалась с поличным.
взятка, коррупция, Львов, вуз, университет

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Источник:

"Сегодня"

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