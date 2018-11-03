Руководитель крупного львовского вуза погорел на крупной взятке

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности за взятку.

Сотрудник вуза в звании полковника службы гражданской защиты обещал трудоустроить в учреждение работника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за 83 тыс. грн.

Функционер-взяточник попался с поличным – оперативники СБУ задержали его при получении всей суммы взятки.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос предъявления чиновнику подозрения и избрания меры пресечения", – сообщают в пресс-службе СБУ.

Напомним, что ранее в июле правоохранители разоблачили на крупной взятке проректора госуниверситета, который требовал взятку в 310 тыс. грн за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

Кроме того, в Умани Черкасской области задержали доцента университета, который требовал от абитуриентов и студентов взятки за сдачу экзаменов.

Также сообщалось о руководителе одного из запорожских вузов, которая также требовала со студента взятку за сдачу экзаменов и попалась с поличным.