С авто выбросило сиденья: в жутком ДТП в Тернопольской области погиб 21-летний иностранец

21-летний водитель BMW, уроженец Азербайджана, погиб

Фото: tp.npu.gov.ua.

25 июня вблизи с. Ярчовцы на Тернопольщине произошла смертельная авария. Там на автодороге Тернополь-Львов-Рава Русская в лобовом столкновении сошлись BMW 31ВИ и Opel Zafira.

21-летний водитель BMW, уроженец Азербайджана, погиб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

"Водитель BMW пересек двойную сплошную полосу при обгоне. Выехал на встречную полосу и врезался в Opel. Иностранца с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга госпитализировали в реанимационное отделение Зборовской ЦРБ. Однако спасти жизнь мужчине не удалось. Водитель другого автомобиля не пострадал", - рассказали в полиции. Следователи открыли уголовное производство.

Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

В авариях пострадали 10 553 человека (в прошлом году за тот же период – 10 146), что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за шесть месяцев на дорогах погибли 988 человек, то в нынешнем – 1058, что на 7,1% больше.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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