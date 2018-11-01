С интервалом в полчаса: во Львовской области два грузовика слетели с трассы и перевернулись

Сегодня, 14:42

В обоих случаях водители транспортных средств получили травмы


Фото Нацполиция

Фото Нацполиция

Фото Нацполиция

Во Львовской области сегодня, 1 ноября около 10.30 на автодороге Киев – Чоп, возле села Гаи – Смоленские водитель грузового автомобиля Mercedes, 47-летний житель одного из сел Бугского района, выехал на полосу встречного движения и слетел в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и его доставили в больницу.

"А в 10.55 на автодороге Броды – Тернополь, возле села Залесье водитель грузового автомобиля, 52-летний житель Золочевского района, не справился с управлением на повороте, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся", – сообщают в полиции.

В результате ДТП водитель также получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Напомним, вчера  в Черновцах автомобиль на высокой скорости влетел в электроопору. В результате от машины ничего не осталось, водитель и пассажир остались живы. 

Также возле Тернополе произошло ДТП, в котором машину разорвало на части, но водитель остался жив.

Добавим, что  сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
ДТП, водитель, Львов, травмы

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Источник:

"Сегодня"

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