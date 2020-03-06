С козой и в завалах мусора: в Черновцах дети жили в ужасных условиях (фото)

В Черновцах у родителей забрали двух девочек. Дети жили в полной антисанитарии и с козой в доме. Об этом сообщила Ювенальная превенция ГУНП в Черновицкой области в Facebook.

Условия для жизни в доме, в котором жили дети, были поистине ужасными: и двор, и само здание буквально завалили мусором. Кроме того, в одном доме с девочками жила коза.

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Сейчас девочек уже поместили в Центр социально-психологической реабилитации детей. А горе-родителей копы привлекли к ответственности.

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Кроме того, не так давно в Днепре полицейские забрали у пьяной беременной матери восьмимесячного ребенка. Малыш был в запущенном состоянии.

"Чтобы уберечь ребенка от собственных родителей, полицейские изъяли мальчика из семьи и поместили в больницу, где о нем позаботятся специалисты", – рассказали в местной полиции.

А в Кировоградской области полиция отобрала восемь детей у родной матери. Две недели дети просидели в холодном доме и без еды. Куда запропастилась женщина, выясняли журналисты "Сегодня":

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