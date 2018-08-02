С начала года в Украине утонули более 700 человек – спасатели назвали причины трагедий

С начала года на водоемах страны уже утонули 744 человека, из которых 75 детей.

Так, во Львовской области уже вторые сутки ищут тело утопленника. Как сообщают спасатели, вчера, 1 августа в 12:25 поступило сообщение, что в райцентре Жидачев во время купания с друзьями на реке Стрый утонул 50-летний мужчина – житель города Новый Роздол.

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. Что касается происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют малышей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы", – сообщают в ГСЧС.

Добавим, что всего же за минувшие сутки Служба спасения зафиксировала 11 случаев утопления граждан. 23 украинца погибли на водоемах страны только с начала недели.

При этом за минувшие семь месяцев было спасено 576 человек, в том числе 104 ребенка.

Напомним, как сообщалось ранее, на Закарпатье после долгих поисков 31 июля спасатели обнаружили тело пропавшего девятилетнего мальчика Вадима Позьма. Известно, что 29 июля дети пошли на реку Тиса купаться и не вернулись.

Также мы писали о простых правилах, как спасти утопающего.