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С сальмонеллой и кишечной палочкой: на Буковине накрыли сбыт поддельной "молочки"

24 декабря, 08:46

Ежемесячно дельцы зарабатывали около 8 миллионов гривен и продавали более 60 тонн продукта

Фото: ГУНП в Черновицкой области

Фото: ГУНП в Черновицкой области

В Черновицкой области полицейские и СБУ разоблачили банду, которая, при содействии чиновника одного из государственных контролирующих органов, в больших масштабах производила и продавала поддельные молочные продукты. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Некачественный сыр и масло производили на частном молокоперерабатывающем заводе за пределами области. Уже готовый товар привозили в Черновцы и там фасовали в упаковку торговых марок Республики Беларусь. "Молочку" продавали через физических лиц-предпринимателей на одном из черновицких рынков. Эти продукты были опасными, ведь содержали сальмонеллу и кишечную палочку.

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Ежемесячно преступники продавали более 60 тонн продукта и зарабатывали на этом примерно восемь миллионов гривен. Во время обысков на местах производства, хранения и реализации фальсифицированной "молочки" изъяли:

  • около 7 тонн сыра твердого без маркировки, который готовился для расфасовки под разными белорусскими брендами;
  • более 4 тонн масла сливочного, готового для реализации под брендом одной из белорусских торговых марок;
  • более 600 кг спредов;
  • этикетки и упаковочные материалы белорусских торговых марок.

Никаких документов, свидетельствующих о происхождении, качестве и составе продуктов, у злоумышленников не было. Стоимость изъятого составила примерно 2 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, и это негативно влияет на рентабельность производства молока.

Также мы писали, что украинское молоко может исчезнуть в магазинах, а место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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