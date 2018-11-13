С улиц Львова начали убирать брошенные авто

Сегодня, 08:03

Полгода собирали разрешения и искали заброшенные авто. Таких на львовских улицах насчитали более семидесяти


С улиц Львова начали убирать брошенные авто. Такое решение приняли после трагедии в Киеве, когда в июне пятеро детей подорвались на взрывчатке, которую нашли в заброшенной машине.

Полгода собирали разрешения и искали заброшенные авто. Таких на львовских улицах насчитали более семидесяти. Адрес сообщали жители, которым мешает автохлам, и дворники. После этого – искали владельцев машин, предупреждали их, а уже потом стали эвакуировать машины.

"Есть два основных критерия – припаркованная, или оставленная с нарушением правил дорожного движения, препятствует проезду. И второе, что нарушает правила благоустройства, нельзя машину ставить на детской площадке, на газоне, в парке", – рассказывает Сергей Бабак заместитель городского председателя Львова.

Напомним шокирующее происшествие случилось на улице Чернобыльской в Святошинском районе. Как сообщала "Сегодня", во дворе дома прогремел взрыв, в результате которого были ранены четверо детей. Владельца авто, в котором малыши нашли роковую коробку со взрывчаткой, арестовали. А власти наконец-то озаботились проблемой с брошенными на улицах старыми машинами.
видео, авто, Львов

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Источник:

"Сегодня"

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