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Садовой назвал три причины вспышки коронавируса во Львовской области

3 июня, 11:51

Татьяна Власенко Татьяна Власенко

В регионе стали делать больше тестов

Рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской областипрокомментировал мэр Львова Андрей Садовой. В частности, он назвал три причины, которые этому способствовали.

Садовой отметил, что за последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов.

"Есть 96 положительных результатов. Объяснение такого количества простое: больше тестов – больше больных", – написал Садовой в своем Telegram.

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По его словам, количественно это рекорд для Львовской области.

"Но это также и большое количество сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы", – говорит мэр.

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Кроме того, к сегодняшнему результату добавилась вспышка заболевания в ФК "Карпаты".

"Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится", – сделал неутешительный прогноз Садовой.

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Как сообщал сайт "Сегодня", во Львовской области не стали смягчать карантин, который ранее был продлен до 1 июня, и решили не смягчать ограничений до 5 июня.

О том, есть ли коронавирус в воде – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Львов эпидемия вспышка коронавирус пандемия Андрей Садовой

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