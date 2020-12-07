Садовой заболел COVID-19: как чувствует себя мэр Львова

Мэр Львова Андрей Садовой получил позитивный результат ПЦР-теста.

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Об этом он написал на своей станице в Facebook.

"Позитивный ПЦР – неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы – результат вы уже знаете", - написал он.

Также мэр отметил, что температуры у него нет, поэтому работает онлайн, пока врач это позволяет.

"И, конечно, хочу поблагодарить всех причастных к местному самоуправлению. Я точно знаю, что пока я на изоляции, город будет работать без остановки, потому что во Львове работают лучшие менеджеры. О такой команде и поддержку можно только мечтать!", – добавил Садовой.

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