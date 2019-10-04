Стало известно о состоянии пострадавших в результате аварии самолета возле Львова: подробности

Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS/Mykola Tys

Двоих пострадавших в результате аварии грузового самолета Ан-12 близь Львова перевели в травматологическое отделение, а третий остается в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

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"Относительно пострадавших, сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое", – говорится в сообщении.

"Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке", – резюмировал Садовый.

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Напомним, в результате крушения погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков, – самолет упал на землю носовой частью, и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям. Кроме того, спасатели не исключили, что число жертв или пострадавших в результате катастрофы может возрасти, поскольку самолет довольно большой, а место крушения обследовано еще не полностью.

Новости "Сегодня" следят за состоянием выживших и за развитием событий вокруг крушения самолета. Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео"

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