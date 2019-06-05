Сбитый трамваем житель Львова отсудил у водительницы 70 тысяч грн морального ущерба

28-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе сбил трамвай №6

Фото: Pixabay

Пешеход, которого сбил трамвай №6 на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Богдана Хмельницкого во Львове, отсудил у водительницы трамвая и ЛКП "Львовэлектротранс" 70 тыс. грн морального ущерба. Самой же водителю трамвая назначили один год условного срока. Соответствующий приговор Шевченковского райсуда Львова от 31 мая опубликован в Едином государственном реестре судебных решений, – передает zaxid.net.

Это уже второй приговор по этому делу – сначала мужчина отсудил большую сумму, однако после апелляции дело пересмотрели.

Речь идет о ДТП, которое произошло в ноябре 2016 на ул. Богдана Хмельницкого. Как сообщалось, 28-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе сбил трамвай №6. Как следствие, он получил многочисленные гематомы и ушиб головного мозга а также перелом затылочной кости, который является тяжелым телесным повреждениям. Однако по приговору суда также следует, что на момент ДТП потерпевший был пьян – в его крови обнаружили 2,6 промилле алкоголя.

Водитель трамвая объяснила, что остановилась в 2-3 метрах от пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода. Однако, когда трамвай снова начал движение, то на дорогу вышел другой пешеход, которого и сбил трамвай.

Водитель трамвая признала свою вину и просила суд не наказывать ее строго.

31 мая 2019 года Шевченковский районный суд признал водителя трамвая виновным в совершении ДТП. Согласно ч.2 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и назначил ей три года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 1 год. Однако суд освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Кроме того, суд взыскал с водительницы и ЛКП "Львовэлектротранс" 70 тысяч грн, хотя пострадавший требовал 200 тысяч грн и еще 40 тысяч имущественного ущерба.

В приговоре суда сказано, что ЛКП "Львовэлектротранс" уплатило пострадавшему 29 тысяч грн имущественного ущерба, а водитель предоставила расписку, по которой согласилась выплатить еще 11 тысяч грн.

Добавим, что это уже второй приговор по этому делу. Первый приговор суд вынес в декабре 2017 года. В нем водителю трамвая назначили также год условно. Однако тогда суд решил, что она и предприятие должны возместить петерпевшому 100 тысяч грн морального ущерба и 21 тысяч имущественного вреда. Однако тогда адвокат обвиняемой подал апелляцию и в сентябре 2018 Апелляционный суд аннулировал первый приговор и вернул дело на повторное рассмотрение в Шевченковском райсуде.

Напомним, в Одессе за день произошли три ДТП с трамваями. На Водопроводной трамвай столкнулся с маршруткой, а на Люстдорфской дороге – с легковушкой.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

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