СБУ изъяла партию наркотиков на 10 миллионов долларов

В ходе обыска в доме одного из фигурантов правоохранители изъяли около 120 кг наркотического вещества

СБУ изъяла партию наркотиков на 10 миллионов долларов 2019-03-31T01:24:00+02:00 Запад В ходе обыска в доме одного из фигурантов правоохранители изъяли около 120 кг наркотического вещества











Сотрудники СБУ ликвидировали канал перемещения наркотиков через государственную границу и изъяли 120 килограммов сильнодействующих веществ.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области задержали лиц, занимавшихся незаконным перемещением через государственную границу Украины крупных партий сильнодействующих веществ", – написала Сарган.

В ходе обыска в доме одного из фигурантов правоохранители изъяли около 120 кг наркотического вещества. На "черном рынке" стоимость такой партии составляет 10 млн долл., уточнила Сарган.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также ранее СБУ перекрыла наркотрафик на территорию оккупированного Донбасса.

Также в Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев.

Кроме того, СБУ сообщает о разоблачении в Киеве крупнейшей в Украине нарколаборатории психотропных веществ.

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