СБУ изъяла партию наркотиков на 10 миллионов долларов
В ходе обыска в доме одного из фигурантов правоохранители изъяли около 120 кг наркотического вещества
Сотрудники СБУ ликвидировали канал перемещения наркотиков через государственную границу и изъяли 120 килограммов сильнодействующих веществ.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области задержали лиц, занимавшихся незаконным перемещением через государственную границу Украины крупных партий сильнодействующих веществ", – написала Сарган.
В ходе обыска в доме одного из фигурантов правоохранители изъяли около 120 кг наркотического вещества. На "черном рынке" стоимость такой партии составляет 10 млн долл., уточнила Сарган.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
Также ранее СБУ перекрыла наркотрафик на территорию оккупированного Донбасса.
Также в Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев.
Кроме того, СБУ сообщает о разоблачении в Киеве крупнейшей в Украине нарколаборатории психотропных веществ.
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