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СБУ на Закарпатье разоблачила вырубку древесины ценных пород (фото)

24 сентября, 15:06

Руслан Ровик Руслан Ровик

Масштабное хищение древесины велось в двух государственных лесхозах

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения лесных ресурсов в Закарпатской области.

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Как сообщили на официальном сайте СБУ, незаконные вырубки обнаружили в Мокрянском и Великоберезнянском государственных лесхозах.

"По предварительным данным следствия, чиновники Мокрянского лесного хозяйства допустили проведение несанкционированных вырубок деревьев ценных пород на территории предприятия. По оценкам экспертов-экологов, противоправная деятельность фигурантов расследования нанесла ущерба ... на более чем три миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Троим чиновникам лесхоза, в том числе исполняющему обязанности директора, уже сообщили о подозрении.

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Кроме того, в Великоберезнянском лесхозе дирекция "способствовала незаконным вырубкам древесины на вверенных им территориях лесного фонда для дальнейшего сбыта государственного леса коммерческим структурам".

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Сотрудники СБУ обнаружили факты систематических вырубок и оценили ущерб государству в почти 500 тысяч гривен.

"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности всех, причастных к противоправной деятельности", – резюмировали в спецслужбе.

Напомним, ранее на западе Украины СБУ начала расследование по статье "Экоцид" – среди факторов, повлиявших на огромные масштабы наводнения, могли быть действия или бездействие чиновников.

По одной из версий следствия, разрушения могли быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием чиновников различных органов власти, ответственных за защиту окружающей среды.

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Кроме того, ранее мы писали, что некоторые крупные зарубежные компании подозревают в изготовлении мебели из древесины, которую незаконно вырубили в украинских Карпатах.

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СБУ Закарпатье вырубка Закарпатская область хищения древесина

Источник: Сегодня

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