СБУ на Закарпатье разоблачила вырубку древесины ценных пород (фото)

Масштабное хищение древесины велось в двух государственных лесхозах

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения лесных ресурсов в Закарпатской области.

Реклама

Как сообщили на официальном сайте СБУ, незаконные вырубки обнаружили в Мокрянском и Великоберезнянском государственных лесхозах.

"По предварительным данным следствия, чиновники Мокрянского лесного хозяйства допустили проведение несанкционированных вырубок деревьев ценных пород на территории предприятия. По оценкам экспертов-экологов, противоправная деятельность фигурантов расследования нанесла ущерба ... на более чем три миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Троим чиновникам лесхоза, в том числе исполняющему обязанности директора, уже сообщили о подозрении.

Реклама

Кроме того, в Великоберезнянском лесхозе дирекция "способствовала незаконным вырубкам древесины на вверенных им территориях лесного фонда для дальнейшего сбыта государственного леса коммерческим структурам".

В тренде В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты: пострадавший получил серьезные травмы

Сотрудники СБУ обнаружили факты систематических вырубок и оценили ущерб государству в почти 500 тысяч гривен.

"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности всех, причастных к противоправной деятельности", – резюмировали в спецслужбе.

Напомним, ранее на западе Украины СБУ начала расследование по статье "Экоцид" – среди факторов, повлиявших на огромные масштабы наводнения, могли быть действия или бездействие чиновников.

По одной из версий следствия, разрушения могли быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием чиновников различных органов власти, ответственных за защиту окружающей среды.

Реклама

Кроме того, ранее мы писали, что некоторые крупные зарубежные компании подозревают в изготовлении мебели из древесины, которую незаконно вырубили в украинских Карпатах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама