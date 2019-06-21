СБУ перекрыла канал нелегальной миграции на Закарпатье

Спецслужба задержала двоих подозреваемых и нелегалов из Южной Азии

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный канал миграции иностранцев через украинскую границу.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить в Европу шестерых граждан Южной Азии. Злоумышленники планировали пересечь границу вне установленных пунктов пропуска на окраинах Ужгорода.

Силовики задержали обоих фигурантов уголовного производства и нелегалов во время попытки незаконного пересечения границы. Сейчас решается вопрос объявления организаторам о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.







Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники СБУ задержали за получение взятки заместителя начальника одного из районных военных комиссариатов региона.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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