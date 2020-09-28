СБУ перекрыла канал контрабанды янтаря в Азию (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и перекрыли масштабный канал контрабанды янтаря в одну из стран Азии.

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Об этом сообщили на официальном сайте спецслужбы.

Как оказалось, незаконный бизнес организовал житель закавказской страны вместе с двумя украинцами. Дельцы скупали янтарь и отправляли его на обработку на частное предприятие Ровенской области.

Сотрудники СБУ выяснили, что после обработки ювелирные изделия по поддельным документам вывозили из страны через аэропорты "Борисполь" и "Львов".

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В ходе обысков было изъято 833 кг янтаря, в том числе 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти четыре миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об аресте изъятого, а также объявлении подозрения причастным лицам.

Напомним, ранее в Закарпатской области пограничники помешали вывезти в Румынию полудрагоценные камни. Контрабанду обнаружили в бензобаках, которые вез грузовик.

А в Ровенской области сотрудники полиции провели обыски у скупщиков незаконно добытого янтаря и изъяли 858 килограммов этого полудрагоценного камня.

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