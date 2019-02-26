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СБУ пресекла контрабанду запрещенных лекарств в Евросоюз

Сегодня, 06:45

Организовал нелегальный бизнес сотрудник ГФС во Львовской области

СБУ пресекла контрабанду запрещенных лекарств в Евросоюз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/41b/992/5c741b992c697.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/41b/992/5c741b992c697.jpg Запад Организовал нелегальный бизнес сотрудник ГФС во Львовской области

Сотрудники СБУ блокировали масштабную контрабанду в Евросоюз сильнодействующих лекарственных средств, запрещенных к свободному обращению в Украине и за ее пределами.

"Организовал нелегальный бизнес действующий сотрудник ГФС во Львовской области. Для продажи препаратов вместе с сообщниками он создал ряд интернет-сайтов. Заказы клиентам из Украины и стран Евросоюза злоумышленники присылали через почтовых операторов, указывая недостоверные данные о препаратах, или скрывая препараты в середине других предметов", – сообщают в СБУ.

Во Львове проводятся обыски у фигурантов дела, решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст.201, ч. 4 ст. 321 УКУ.  Продолжается досудебное следствие.

Напомним, не так давно в Мукачево на Закарпатье со стрельбойзадержали опасного преступника. При проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен.

Также мы писали, что в Украине хотят декриминализировать хранение наркотических средствс целью собственного употребления.

Ранее сообщалось, что  в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком.

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Тег Киев, СБУ, Львов, контрабанда

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