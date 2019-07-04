СБУ проводит спецоперацию на табачной фабрике под Львовом

В расследовании дела участвуют правоохранители Великобритании

Спецоперацию на табачной фабрике в Винниках под Львовом провела Служба безопасности Украины, Государственное Бюро расследований и Национальная полиция. Задействованы также налоговая и таможенная службы Великобритании.

Посольство этой страны опубликовало информацию о выявлении одной из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой сигарет в страны Европейского Союза.

Из-за обысков на предприятии на работу не вышли около четырех тысяч человек. При этом работники фабрики в знак протеста остались стоять под ее стенами.

Напомним, пограничники Черновицкого отряда задержали буковинца, который вместе с сообщниками пытался переправить большую партию сигарет в Румынию. В результате пограничники пресекли очередную попытку перемещения через границу 39 ящиков табачных изделий. По предварительной оценке их стоимость составляет около 780 тыс. гривен. Сигареты будут переданы компетентным органам.

Ранее сообщалось, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубное" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака – около 50 тысяч пачек сигарет на сумму 1,8 миллиона гривен.

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Также мы писали, что житель Закарпатья пытался незаконно провезти брендовую одежду на 100 тысяч гривен из Турции в Украину. Вечерним рейсом из Стамбула 44-летний украинец прилетел во Львовский аэропорт имени короля Даниила. Чемоданов имел несколько, но заверил – это личные вещи, ничего ценного не везет. Для таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Таможенники заметили, что мужчина слишком нервничает – и попросили открыть чемоданы.

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