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СБУ разоблачила схему вымогательства денег у бизнесменов чиновником ГСЧС Львовской области

27 июня, 17:00

Чиновник обещал содействие в беспрепятственном получении разрешительных документов,

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Иллюстрация. Фото: Pixabay

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия коррупции и защиты предпринимательства уличили в систематических взятках заместителя начальника одного из районных отделов Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник службы гражданской защиты наладил противоправный механизм получения денег от представителей коммерческих структур. За различные суммы неправомерной выгоды чиновник обещал содействие в беспрепятственном получении разрешительных документов, а также не привлекать предпринимателей к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения очередной суммы неправомерной выгоды.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, в том числе проверяется информация о причастности к незаконной деятельности других должностных лиц ГСЧС.

Напомним, чиновника горсовета Днепра поймали на взятке в 2000 долларов США. Правоохранители задержали заместителя начальника отдела.

Ранее в Киеве на взятке задержали двух налоговиков. Задержанными оказались замначальника и следователь одного из отделов столичного ГУ ГФС. По данным следствия, указанные лица требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования.

А в Житомире сегодня сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Также недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.


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Тег взятка, взяточничество, чиновник

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