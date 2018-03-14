СБУ выдворила поляка, который сжег герб Украины в камине
Студент из Польши во время отдыха с друзьями в ресторане публично сжег в камине стилизованное изображение Герба Украины, которое украшало стену зала
Пресс-центр СБУ
Пресс-центр СБУ
Пресс-центр СБУ
Пресс-центр СБУ
СБУ принудительно вернула в Польшу гражданина этой страны, студента одного из тернопольских вузов, за унижение национального достоинства украинцев. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в ресторане публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного герба Украины, которое украшало стену зала.
"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременно несоответствия его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства 12 марта правонарушитель принудительно возвращен на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", – сказано в сообщении.
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Сотрудники СБУ выразили благодарность администрации ресторана и руководству вуза, благодаря которым удалось оперативно расследовать обстоятельства инцидента.
Напомним, в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца,работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки.
Ранее в Варшаве было совершено нападение на двоих граждан Украины. Перед нападением нападавший публично оскорблял их за их национальность.
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