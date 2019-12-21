Счастливые истории усыновления: Ивано-Франковск

Фото: домашний архив семьи Голод

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Фонд Рината Ахметова и сайт "Сегодня" продолжают совместный спецпроект – "Счастливые истории усыновления". Это истории семей, которые нашли деток благодаря порталу "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!". Герои следующей – семья Голод из Ивано-Франковска.

Супруги Богдана и Роман Голод решили усыновить ребенка еще в 2012 году. Но только на новогодние праздники 2014-го их дом пополнился усыновленными детьми. Почти два года ушло на подготовку документов, поиск детей и окончательное решение суда. Почему так, и как удалось пройти этот непростой путь?

"Нашему Васе было 2,5 годика, когда мы с мужем решили согреть своим теплом еще осиротевшего ребенка, – вспоминает Богдана. – Пока готовились документы на получение статуса кандидата, мы уже начали искать малыша. Когда пришли в нашу службу по делам детей и принесли заявление, нам почти сразу ответили, что девочки от 1 до 5 лет, как мы хотели, в области нет. Надо искать в других областях. Тогда портал "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" был единственным ресурсом, где можно было и фото, и видео увидеть. Каждый день мы смотрели анкеты, читали разные истории".

Год поисков

Оказалось, что найти ребенка не так просто.

"Сначала нам понравилась одна девочка с портала, но оказалось, что ее уже забрали в другую семью, – продолжает Богдана. – Кстати, очень было больно узнать, что почти через полгода ее снова вернули в интернат… У второй девочки, которая нам понравилась, еще был брат в другом заведении, и там оказались нюансы, которые мы не смогли преодолеть, поэтому вынуждены были отказаться. Прошел почти год нашего поиска. И однажды я увидела на портале двух братьев из Одесской области. На видео они очень хорошо читали стихи, и мы с мужем подумали: почему бы и нет? Мы даже были рады, что дети издалека, мне казалось, что для детей будет лучше полностью сменить обстановку, область, чтобы начать новую жизнь. И в наших областях ближайших не было детей такого возраста. Мы позвонили в службу и договорились, что приедем посмотреть на них. Мы стойко прошли все испытания, чтобы получить все согласования и документы на усыновление. Но в Одессе оказалось, что у нас, все же, чего-то не хватает! Спасибо соцслужбе, они вошли в наше положение, позволили потом довезти документы, и мы поехали знакомиться с мальчиками".

Первая встреча

Денису на тот момент было три годика, Роме – пять.

"Нас предупредили, что у братьев было недавно общение с кандидатами, но они отказались в результате их брать, – говорит мама. – Поэтому воспитатели попросили быть осторожными. Но мы сразу понравились друг другу. Детки быстро пошли на контакт, на колени нам сели, что-то рассказывали. К тому же у Ромчика день рождения в тот же день, что и у моего мужа – 31 июля. Как только мы вышли из заведения, муж сразу сказал: "Мы их берем".

"Мам, а ты нас не бросишь?"

Первые месяцы пребывания Ромчика и Дениски в семье Голод все вспоминают как хорошее и яркое сновидение.

"Детки быстро адаптировались друг к другу, – говорит Богдана. – Наш сын Вася все им рассказал, где что лежит, как надо и что надо делать. Ребята подружились, помогали друг другу. Сначала Роме и Денису было немножко тяжеловато перейти на украинский, потому что они были русскоязычные. Но в сентябре, когда Рома пошел в первый класс, он уже достаточно хорошо говорил на украинском. В саду тоже адаптация была спокойная и постепенная. Детки сначала боялись, что я отведу их в садик и оставлю. Поэтому мы оставляли их сначала на некоторое небольшое время, чтобы они привыкли и успокоились и не задавали вопросы: "А ты нас заберешь?" "А ты к нам вернешься?".,

Боялись телевизора и холодильника

Оказалось, что дети не знали названия бытовых предметов, поэтому родители учили их: это – ложка, это – чашка.

"К тому же, дети долго боялись телевизора, просили выключить, – говорит Богдана. – Боялись холодильника, говорили: "Мы там замерзнем". А еще несколько лет прятали под подушкой или в своих тайниках сладости. Мы постоянно находили под подушкой конфеты и печенье. Старший, Ромчик, быстро понял, что можно просто попросить – ему дадут – и перестал прятать. А младшему еще нужно много всего: конфет, печенья. Он будет это есть, пока не станет плохо. Он вечно голоден, и мы никак не можем преодолеть этот страх".

Поиск школы

При каждом контакте с обществом семья чувствовала какое-то отчуждение и особое, не слишком позитивное внимание к своим усыновленным детям. Но семья привыкла преодолевать все трудности. Когда оказалось, что с Ромчиком и Денисом не хотят гулять другие дети во дворе, потому что они "из интерната", родители подарили семье Голод машину. Чтобы они могли передвигаться по городу и гулять в других парках и на площадках, где к ним относились, как к нормальным детям, и не тыкали пальцами, что они "не такие".

"Не хочу ни на кого пенять, но у нас очень маленький город, где все всех знают, – говорит мать. – В маленьком городе усыновленные дети живут как под колпаком, под лупой. Соседи могут подойти к детям и спросить: "Дениска, а тебя хоть кормят? Рома, а что вы ели на завтрак?" Сначала нас это очень огорчало, сейчас мы уже смирились с этим и воспринимаем мир таким, каким он есть – несовершенным. Я очень рада, что мальчики наконец нашли самих себя. Это был очень непростой путь. Мы очень долго искали школу, где нам было бы хорошо. Перед тем, как найти, мы поменяли две школы. Понимаю, мои мальчики гиперактивные, но их постоянно упрекают, что они из детдома. А на их попытку защититься говорят: "Ну понятно, плохая генетика". Сейчас мы перешли на инклюзивное обучение – и наконец, успокоились, нам всем это нравится. Это реабилитационный центр, где с детьми хорошо занимаются, есть психолог, у них есть бассейн, различные секции. Ромчик любит вырезать лобзиком разные вещи. Денис с Васей ходят в музыкальную школу, танцуют, уже начали выступать. Я очень рада, что они нашли себя, успокоились и могут реализовать свои таланты".

Плохих детей нет

Именно в этом уверены наши герои.

"Да, они более сложные, чем домашние дети, – добавляет Богдана. – Не надо ждать, что "все будет обнимашки". Нет! Усыновленный ребенок – это большой труд. Мы много общаемся с другими родителями, которые тоже усыновили детей, и видим, что кое-кто из них хочет, чтобы ребенок воплотил их собственные желания. Но такого не будет, можно на это даже не надеяться. Как и не нужно надеяться на быструю отдачу от них. Найти в себе силы и не упрекать, когда он не слушается: "Если бы не я, ты бы до сих пор жил в детдоме". Нет! Этот ребенок ничем вам не обязан, не должен вас благодарить за свое "спасение". Вы пошли на это по собственной воле. Этот ребенок будет жить своей собственной жизнью, какой он считает нужным, а не той жизнью, которой от него хотите вы".

С чем придется смириться

После усыновления в семье появилась еще одна малютка, биологическая. Богдана и Роман Голод говорят, что много детей не бывает, и берут на себя всю ответственность.

"К сожалению, в маленьких городах общество не очень готово воспринимать усыновленных детей, – говорят родители. – Найдутся "добрые" люди, которые по какой-то причине начнут вставлять вам палки в колеса, писать жалобы в социальные службы. А еще почему-то все соседи будут уверены, что вам государство золотые горы дарит за усыновленного ребенка, хотя льгот усыновители не получают. Но несмотря на эти жалобы мы видим, как растут наши дети, как они улыбаются, преодолевают все препятствия – и все эти проблемы уходят от нас. Мы перестали анализировать. Мы просто живем каждым днем вместе с ними и благодарим судьбу и Бога за наших детей. И это наше семейное счастье".

Все подробности в спецтеме Счастливые истории усыновления

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