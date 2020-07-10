Українська
$ 26,93
30,54
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Западной Украины

Секс на карантине: во Львове разоблачили бордель в "массажном" салоне (фото)

10 июля, 17:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Стоимость "услуг" начиналась от нескольких сотен гривен

Во Львове копы разоблачили "салон эротического массажа", который действовал, несмотря на объявленный карантин. Стоимость услуг в нем начиналась от 650 гривен и возрастала в зависимости от пожеланий "клиента".

Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, было открыто уголовное производство по статье о сутенерстве или втягивании людей в занятие проституцией.

"Группа злоумышленников организовала во Львове работу так называемого "салона эротического массажа". Там клиентам предоставляли платные сексуальные услуги", - говорится в сообщении.

К работе в салоне привлекали молодых привлекательных девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

"Полицейские установили личность 29-летней администраторши заведения и троих девушек – двух 20-летних и одной в возрасте 24 года, которые предоставляли услуги клиентам", - отметили копы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по статье о сутенерстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее в Кривом Роге разоблачили стриптиз-клубы, в которых клиентам предлагали получить "дополнительные услуги". Ежемесячные доходы этих борделей превышали миллион гривен.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские пресекли работу четырех порностудий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Львов массаж бордель Нацполиция

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер председатель Всеукраинского совета церквей
Умер председатель Всеукраинского совета церквейЗапад
"Это не только пневмония": врач из Луцка рассказал об особенностях коронавирусаУкраина
Зеленский приехал на Буковину: видео
Зеленский приехал на Буковину: видеоПолитика
"Многие не смогут вернуться к нормальной жизни": врачи предупредили об осложнениях COVID-19Украина
Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волны
Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волныЗапад
Коронавирус бушует во Львовской области: регион снова вошел в список
Коронавирус бушует во Львовской области: регион снова вошел в список "красных"Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять