Секс на карантине: во Львове разоблачили бордель в "массажном" салоне (фото)

Во Львове копы разоблачили "салон эротического массажа", который действовал, несмотря на объявленный карантин. Стоимость услуг в нем начиналась от 650 гривен и возрастала в зависимости от пожеланий "клиента".

Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, было открыто уголовное производство по статье о сутенерстве или втягивании людей в занятие проституцией.

"Группа злоумышленников организовала во Львове работу так называемого "салона эротического массажа". Там клиентам предоставляли платные сексуальные услуги", - говорится в сообщении.

К работе в салоне привлекали молодых привлекательных девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

"Полицейские установили личность 29-летней администраторши заведения и троих девушек – двух 20-летних и одной в возрасте 24 года, которые предоставляли услуги клиентам", - отметили копы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по статье о сутенерстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее в Кривом Роге разоблачили стриптиз-клубы, в которых клиентам предлагали получить "дополнительные услуги". Ежемесячные доходы этих борделей превышали миллион гривен.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские пресекли работу четырех порностудий.

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