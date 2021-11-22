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Село-призрак. Как живет последний житель Червоного

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
22 ноября, 22:55
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Еще полвека назад в Червоном жили три сотни человек. В некоторых семьях было по семь детей
Населенный пункт под названием Червоное находится на территории Тернопольской области

В Тернопольской области, недалеко от Бережан, находится село Червоное. Полноценная административная единица, с населением – один житель.

Корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин отправился в Червоное и пообщался с последним жителем.

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Хозяин Михаил показывает свое хозяйство. Кроме него и его животного на пару километров нет ни одного человека. Уже несколько лет в селе Червоное он живет сам. Его единственный сын скончался. А люди из села – уехали.

70-летний Михаил держит кур, корову, лошадь и даже имеет небольшую пасеку.

"Мяса у меня нет, мяса я не ем. Есть молоко. Все с молоком — вот картофель, овощи и фрукты. А где же я здесь мяса возьму", – говорит Михаил Чавурский.

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Ни воды, ни газа. Здесь есть только электричество. Готовит Михаил в печи. Только традиционные украинские блюда.

"Паляницу печу сам. Но готовлю, и все: борщ, картошку", – рассказывает житель села.

Еще полвека назад в Червоном жили три сотни человек. В некоторых семьях было по семеро детей. Теперь от школы, где учился Михаил – остались только развалины.

"Да ходило, 4 класса было. Мы здесь все вместе учились, были учителя и здесь первый, второй, третий и четвертый – это все мы вместе", – рассказывает Михаил Чавурский.

Еще десять лет назад Рождество здесь праздновали более 10 семей. Василий, староста соседней деревни, и сам приезжал на гулянье.

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"Приезжали зимой санями, лошадью и так шли… Это еще было домов 12-15, мы посещали с колядой. А до этого здесь люди и сами ходили колядовать. Имели свою часовню там на горе построенную, а с другой стороны церковь", – рассказал староста села Мечищев Василий Сидорович.

Но сегодня по сельским улицам только ветер гуляет. Дорога заросла, а заброшенные дома начинают разрушаться. В село-призрак наведываются только грибовики и черные копатели. И Василий Сидорович. Он привозит товарищу крупы и хлеб. Потому что в ближайший магазин Михаилу пара километров.

"Он самый главный в селе здесь! Жаль что село приходит в упадок", – отметил Сидорович.

Михаил уезжать никуда не планирует. Говорит: "Дел по горло!"

"Весной надо пахать, сеять, сажать. А потом сено, сапать…", – рассказал местный житель Михаил Чавурский.

И все же мужчина мечтает, чтобы у него появились соседи.

Как выглядит село Старомарьевка в зоне ООС

В начале двухтысячных в селе жило 305 человек. В 2020 году в селе проживало 150 человек, в том числе 7 детей. Как говорят сами местные, село Старомарьевка в Донецкой области является "нулевой зоной". Из-за войны там восемь лет не было централизованного водоснабжения, магазина, аптеки, больницы.

Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу, дети посещали школу на подконтрольной Украине территории, село преимущественно украиноязычное.

Из-за пандемии коронавируса село стало еще более изолированным.

Где расположено

Село расположено на левом берегу реки Кальмиус. К западу от населенного пункта, по руслу Кальмиуса, проходит линия разграничения сил на Донбассе.

До войны между селами Гранитное и Старомарьевка был автомобильный мост, но его взорвали в 2014 году, сейчас села соединяет пешеходный мост.

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