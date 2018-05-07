Сельская медицина по-новому: больница в Винницкой области оборудована новейшей техникой

Дорогостоящее оборудование, современные лаборатории и новые машины скорой помощи – сельским больницам Винницкой области могут позавидовать даже некоторые столичные медучреждения. Жителям сел не надо ездить в город на прием к специалисту. Кардиограмму, УЗИ и все анализы делают на месте. Как удалось достичь такого уровня медицины – узнавали журналисты "Сегодня".

Жительница Куны Винницкой области Вероника Мамонова раз в месяц водит сына к семейному врачу. И хотя в селе – менее двух тысяч человек, и в местной амбулатории есть все необходимое для обследования малыша. В больницу в райцентр, как это обычно бывает в других регионах, ехать не надо. За день здесь принимают до полусотни пациентов.

Сделать можно любые анализы, УЗИ, кардиограмму. Не все результаты может прокомментировать местный врач. Иногда результаты обследований передают в область, и там делают профессиональные выводы.

"Новый кардиограф у нас есть, у нас есть тридекс – это также аппарат, который делает кардиограмму, – передает сразу на Винницу и сразу нам Винница дает результат. Кардиоцентр нам делает расшифровку специалистами, и мы сразу уже можем назначить больному лечение", – рассказала семейный врач Кунской амбулатория семейного типа Анна Кальник.

Так работают сейчас десять амбулаторий и почти сорок сельских ФАПов Винницкой области. Добились такого уровня за два года. После децентрализации бюджеты на местах выросли, и на местную медицину уже ушло около 14 миллионов гривен. Все старое оборудование заменяют новым.

"Бактерицидные облучатели, центрифуги, сумки-холодильник. Кстати, мы обновили все холодильники – по амбулаториям у нас новые, современные", – отметила главный врач Гайсинского районного медицинского центра Татьяна Кацан.

За 200 тысяч гривен в районную реанимацию купили аппарат искусственного дыхания. Как отметил заведующий анестезиологического отделения Гайсинской районной больницы Юрий Лизавенко, без этой аппаратуры работать было трудно.

Также здесь отказались от старого флюорографа и рентгенаппарата. За 2,5 миллиона гривен приобрели новый – компьютерный,- подсчитав, что за год на нем экономят 100 тысяч гривен, так как для него не нужно покупать специальную пленку и реагенты.

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Единственная проблема – нехватка кадров. За бюджетные средства обучают четырех специалистов в Винницком медуниверситете, а в села приглашают врачей из других регионов, причем обещают жилье и служебный автомобиль.

Напомним, в прошлом году парламент принял президентский законопроект о поддержке медицины в селе. В этом году на здравоохранение в селах власть потратит 1 млрд грн, еще 4 млрд госбюджет выделил в прошлом году. Эти деньги пойдут на оборудование кабинетов врачей, строительство новых медпунктов, закупку транспорта для докторов и строительство дорог от удаленных сел к больницам.