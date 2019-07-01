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Семь человек застряли на колесе обозрения в Каменце-Подольском

1 июля, 00:25

В результате поломки никто не пострадал

Фото: ГСЧС

В Каменец-Подольске на колесе обозрения застряли семь человек, в том числе трое детей в возрасте 8−11 лет.

Спасатели доставали их при помощи автоматической лестницы, передает ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Инцидент произошел из-за поломки колеса обозрения, люди застряли на высоте нескольких метров над землей.

В результате поломки никто не пострадал. Причина неисправности выясняется.

Ранее в Днепре на колесе обозрения чуть не оторвалось дно одной из кабинок с людьми. Никто не пострадал, но останавливать аттракцион на ремонт не стали – через полчаса снова катали отдыхающих. Кабинку колеса обозрения, в которой отпало дно, первыми увидели посетители детского парка, которые были на этом аттракционе. Аварийное место сфотографировали и выложили в соцсети, из-за чего колесо остановили. Но спустя полчаса после инцидента оно снова закрутилось.


Напомним, в прошлом году в Днепре ребенок попал в опасную ситуацию на аттракционе: во время катания в надувной шар начала попадать вода. Девочку вовремя вытащили на берег и спасли.

Кроме того, ранее в Краматорске десятилетний мальчик на аттракционе "Скалодром" сорвался с шестиметровой высоты. Ребенок получил закрытый и

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Тег дети, колесо обозрения, аттракцион, Каменец-Подольский

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