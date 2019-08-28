Семь разрушенных квартир из-за ремонта в парикмахерской: что нужно знать о трагедии в Дрогобыче

По словам спасателей, под обломками рухнувшего дома могут оставаться еще пятеро жильцов

Фото: facebook.com/MNSLVIV

В ночь со вторника на среду, 28 августа, в Дрогобыче Львовской области обвалилась часть дома. Сообщение о том, что в четырехэтажной "хрущевке" на улице Грушевского произошел взрыв газа, местным копам поступило ночью, в 2:50.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"28 августа, в 2.50 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грушевского, 101 вероятно произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть здания", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Львовской области на официальной страничке в Facebook.

Причины трагедии

"В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Из-под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в больницу. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – проинформировали в ГСЧС Украины.

Сперва спасатели подтвердили, что причиной обвала четырехэтажного жилого дома действительно стал взрыв бытового газа.Но позднее в ГСЧС уточнили, что это маловероятно.

"Действительно, сначала было подозрение на то, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", – рассказал заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Петр Коротинский во время брифинга в Киеве.

Причиной обвала могло стать техническое состояние дома. Как сообщает ГСЧС Украины в Львовской области, дом по Грушевского, 101, был построен еще в 60-х годах.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Это версии придерживается председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

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"Дом разрушен, причины еще выясняются. Похоже на обвал (созданы проблемы с опорными стенами, ошибки при строительстве еще в 60-х годах). На месте работают МЧСники, проводят мероприятия по отселению. После разборки завалов будут сделаны соответствующие выводы причин трагедии", – высказал чиновник собственную версию трагедии в Дрогобыче на своей странице в Facebook.

В соцсетях пишут о том, что одной из версий причины обрушения дома могут быть последствия перепланировки в помещении парикмахерской, которая располагалась на первом этаже дома. Якобы там проводился ремонт.

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Семеро пострадали, двое погибших

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Как сообщили спасатели, по состоянию на 7:00 обнаружен один погибший, личность погибшего мужчины устанавливается. Но как выяснилось позже, это была только первая жертва взрыва.

"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по ул. Грушевского, 101 в г. Дрогобыч найден еще один погибший", – сообщили спасатели.

Кроме того, в ГСЧС уточнили количество пострадавших: госпитализировано семь человек, в том числе четверо детей. Среди пострадавших в результате обвала дома – шестилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год

Отметим, что взрыв разрушил второй подъезд с первого по четвертый этаж дома. По предварительным данным, разрушены семь жилых квартир и помещения парикмахерской. Здание полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения.

К проведению поисково-спасательных работ привлечено 173 человек и 32 единицы техники, из них от ДСНС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники. По словам Петра Коротинского, под завалами могут находиться еще пять человек. Он добавил, что спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, полицейские открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства"). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы", – рассказал и.о. начальника полиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Напомним, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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