Семейная трагедия: житель Хмельницкой области убил родителей жены и ранил свою дочь

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, который застрелил своего тестя, тещу и ранил родную 8-летнюю дочь.

"Вчера, 24 октября около 19.30 часов в селе Завалье Каменец-Подольского района, пьяный мужчина во время семейной ссоры из охотничьего ружья несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу, а потом ранил в руку дочь, которая бросилась защищать дедушку с бабушкой. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте происшествия", – сообщают в полиции.

Пока жена пыталась успокоить мужчину, девочке удалось бежать из дома и вызвать полицию. Ко всему, злоумышленник пытался покончить с собой: сначала выстрелил себе в лицо, а потом закрылся в автомобиле и поджег его. В это время прибыли патрульные, которые вместе с соседями потушили транспортное средство и задержали злоумышленника.

Сейчас 40-летний мужчина находится под стражей в больнице. Ребенка прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство, задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Проводятся дальнейшие следственные действия.

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