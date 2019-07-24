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Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков

24 июля, 13:19

Жители соседней страны собрали более четырех миллионов гривен

Фото: Радио "Свобода"

Около 600 тысяч злотых, а это почти 4,2 миллиона гривен собрали поляки для помощи семье украинского заробитчанина Василия Чорнея из Прикарпатья. Трагедия получила широкую огласку в польском обществе. Более 5 с половиной тысяч поляков откликнулись на призыв помочь семье украинского ратника.

Находясь на заработках в Польше, мужчина почувствовал себя плохо, но вместо того, чтобы вызвать "скорую", польская работодатель вывезла его в лес умирать. У Василия остались трое несовершеннолетних детей – девочки 12 и 7 лет, а также 9-летний сын, а мама умершего ежедневно нуждается дорогих лекарствах.
Поэтому в течение 11 лет, пока самый маленький ребенок Василия Чернея не достигнет совершеннолетия, его семья ежемесячно будет получать 2 тыс. злотых (14 тыс гривен). Кроме того, если дети захотят получить образование, то каждому из них достанется по 1500 злотых (более 10 тыс. гривен) в месяц. Об єтом сообщает radiosvoboda.org.

Напомним, недавно сообщалось. что  правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю женщину, по вине которой, вероятно, скончался украинский заробитчанин. 36-летний Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области приехал на заработки и нашел подработку на столярном предприятии. 12 июня у него начались судороги. После того как мужчина потерял сознание, его начальница отправила работников по домам, запретив вызывать медиков. На следующий день тело мужчины обнаружил лесник на лесной поляне в 125 километрах от цеха, в котором  работал Василий.


Напомним, недавно в сеть попало видео, где польский работодатель с кулаками "воспитывает" украинцев

Напомним, ранее в марте в Польше погиб гражданин Украины – 45-летнего мужчину во время работы погребло под оползнем в Кракове.

Мы также писали, что прошлым летом в польском городе Шамотулы умер другой украинский заробитчанин – во время работы 52-летний мужчина сорвался с крыши местного супермаркета.

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Тег Польша, Прикарпатье, заработки, работодатель

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Источник:

Радио "Свобода"

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