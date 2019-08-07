Семья с Прикарпатья попала в жуткое ДТП: погиб отец, жена и дочери – в больнице

На трассе Киев – Чоп возле села Абранка Воловецкого района произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и грузовика DAF, который двигался в противоположном направлении. Об этом сообщают в ГСЧС Закарпатья.

Выяснилось, что водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение с фурой. В результате 44-летний житель Коломыи от полученных травм скончался в реанимации районной больницы. А его пассажиры - на год младшая жена и две дочери в возрасте четырех и семи лет – получили политравмы различной степени тяжести.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в полиции открыли уголовное производство.

Ранее на Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку. Авария произошла ночью в лесной местности в Межигорском районе.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

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