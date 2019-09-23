Сенцов принял участие в акции поддержки узников Кремля

Бывший узник Кремля Олег Сенцов принял участие в акции поддержки политзаключенных, которые удерживаются Россией – она прошла во Львове, в рамках Форума издателей.

Кроме Сенцова, во флеш‑мобе приняли участие известные общественные деятели: правозащитник, диссидент Мирослав Маринович, писатель Андрей Курков, актриса Римма Зюбина.

Они зачитали письма политзаключенных, которых незаконно удерживают за решеткой, а также их родственников. Также во Львове на Форуме Олег Сенцов презентовал свою книгу "Маркетер", написанную в российской колонии.

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Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова – первым в историии представителем Украины. Кроме того, после благотворительной организации "Мемориал", которая получила премию в 2009 году, это первый европейский лауреат почти за 10 лет.

По словам докладчика Европарламента по Украине Майкла Галера, выбор на кандидатуре Сенцова был сделан "за его мирный протест против оккупации Россией его родного Крыма и его голодовку за освобождение всех украинских политических заключенных, заключенных в тюрьмы России".

Однако российские тюремщики отказались пустить на тот момент политзаключенного на церемонию вручения престижнейшей правозащитной награды. Вместо Сенцова Европарламент посетила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

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