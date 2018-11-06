Серийного "минера" из Ивано-Франковска отправили на лечение в психбольницу

Вчера, 23:52

Постановлением Ивано-Франковского городского суда обвиняемый признан виновным

Фото: Пресс-служба Нацполиции
Фото: Пресс-служба Нацполиции

Ивано-Франковский городской суд применил принудительную госпитализацию к 38-летнему местному жителю, который пять раз давал заведомо ложные сообщения о минировании.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко

"Установлено, что этот местный житель 29 января 2018 года 5 раз заведомо ложно сообщил о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей и другими тяжелыми последствиями на территории г.Ивано-Франковска", – сказано в сообщении.

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Лысенко отметил, что постановлением Ивано-Франковского городского суда обвиняемый признан виновным. С учетом характера и тяжести заболевания обвиняемого, к нему применили принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.

Напомним, 11 октября в Киеве "заминировали" здание, где решали судьбу вертолетной площадки беглого экс-президента Виктора Януковича. Однако через время площадку все равно вернули в собственность Киева.

Кроме того, 30 и 31 октября станцию метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве "заминировали" дважды за сутки. Входы и выходы на станцию закрывали, не работал также пересадочный узел.
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Источник:

"Сегодня"

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