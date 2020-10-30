В Винницкой области загорелись авто после ДТП: есть погибшие (фото)

В Винницкой области полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла в Тульчинском районе вблизи села Заозерное. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще один травмировался.

Известно, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Нива". После чего произошло возгорание автомобиля "ВАЗ".

В результате ДТП 34-летний водитель "ВАЗа" и 26 – летний пассажир "Нивы" погибли на месте происшествия. 52 – летний водитель автомобиля "Нива" с телесными повреждениями госпитализирован.

Полицией назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет установлена ​​причина ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее мы сообщали, что в Харькове пенсионер-пешеход дважды попал под колеса автомобилей.

Также напомним, четыре человека погибли в ДТП в Сумской области. Двадцатилетний водитель не справился с управлением своей Audi.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться