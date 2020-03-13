Шафрановые поля Закарпатья продолжают марафон цветения (видео)

Цветение продлится почти до мая, но в разных местах

Весенняя роскошь. Фиолетовым ковром покрылись поляны на Закарпатье – там массово расцвел шафран. Ковер из цветов, которые очаровывают красотой, раскинулся на 20 гектарах дендропарка Березинка.

В дендропарке Березинка неподалеку Мукачева – цветочный рай. Зацвел краснокнижний шафран Гейфеля. Цветы проснулись с первыми теплыми днями. В этом году шафран ранний из-за теплой зимы. Цветок любит свет. А тут еще и благоприятные климат и почва.

Наталья Слободянюк, мастерица питомника дендропарка "Березинка":

"Это чисто естественное явление. Расцветает он на территории дендропарка. Слава Богу, спускается уже ниже. Поэтому наблюдается тенденция к увеличению популяции".

Цветы имеют яркую окраску – от фиолетово-синего к белому.

"Здесь собраны различные формы. Как у людей – есть брюнетка, блондинка, но все имеют свои видовые признаки", – отмечают в дендропарке. В тренде Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика

Шафран – хрупкий цветок, который нуждается в защите. И прежде всего – от людей, которые ради удачной фотографии безжалостно вытаптывают цветы. Впрочем, мастер питомника говорит – таких уже меньше. Посетители стали более сознательными.

"Мы каждый год приезжаем сюда с детьми. Бывает за сезон, пока они цветут, несколько раз приезжаем, потому что дети в восторге. Трудно смотреть, когда люди идут, их рвут и потом у дверей их выбрасывают", – отмечает Антонина Рундина, посетительница дендропарка.

Шафрановые поля – одна из туристических достопримечательностей Закарпатья. Сезон цветения крокусов только стартовал. Через неделю отцветет Березинка и засинеют высокогорные пастбища, в том числе и в Межгорском районе. И такая красота будет почти до мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Виннице из-за слишком теплой погоды японские сакуры расцвели на месяц раньше. Первый цвет начал появляться на трех сакурах по улице Порика.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама