Шахтеры во Львовской области перекрыли международную трассу: требуют зарплату

Шахтеры утверждают: вынуждены были прибегнуть к забастовке, потому что на государственных шахтах им не выплачивают заработанного

Более ста горняков со Львовской области перекрыли международную трассу в Польшу. Требуют заработную плату. Им задолжали еще с марта. Шесть государственных шахт полностью остановились.

Корреспондентам "Сегодня" шахтеры утверждают: вынуждены были прибегнуть к забастовке, потому что на государственных шахтах им не выплачивают заработанного.

Получили 60 процентов зарплаты, и то только за март.

Полиция наблюдает за протестом, но не мешает, а озадаченных водителей, стоящих в пробке – просит запастись терпением.

Пока горняки на трассе, шесть шахт государственного предприятия "Львовуголь" полностью остановились.

Из-за обвала породы в конце мая двое горняков погибли на шахте "Лесная", которая входит в государственное предприятие, чьи работники сегодня протестуют. Официальных выводов, почему произошла трагедия, нет до сих пор. И не подтвердилась первая версия о том, что горняки погибли, потому что нарушили правила техники безопасности и находились на участке, где запрещено любые работы.

Официальные выводы о причинах трагедии должны обнародовать 24 июня, а на зарплату шахтерам всех государственных шахт еще на прошлой неделе правительство направил 295 млн гривен. Во Львовской области денег ждут со дня на день.

Но денег не хватит, чтобы полностью выплатить задолженность, признают в областной администрации. Только две из шести шахт "Львовуголь" самоокупаются, другие – убыточны. Кроме того, существует проблема с рынком сбыта. 80 тысяч тонн угля сейчас на складе.

Ранее мы писали о том, что госшахты Украины оказались в критическом состоянии.

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