Шестерым полицейским Львова грозит десять лет за убийство по неосторожности

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы для шестерых работников патрульной полиции Львовской области. Им объявили о подозрении в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий. Патрульным грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Патрульные полицейские призывают к прозрачному рассмотрения дела с привлечением общественности. Со своей стороны патрульная полиция всячески содействует следствию.

"Мы прозрачны и открыты. Нам нечего скрывать. Ребята, которые являются подозреваемыми, неоднократно отмечались за добросовестную службу. Задерживали вооруженных преступников, освобождали заложников. В них отличная характеристика. Мы считаем жестковатая мера пресечения, ведь три месяца следствия доказали нашу открытость и сотрудничество по всестороннему объективному расследованию. Призываем всех неравнодушных принять на общественный контроль это дело", – отметил начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

В полиции напомнили, что инцидент произошел 9 февраля, когда патрульные обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом. 22-летний львовянин быстро положил его в рот и попытался уйти. Патрульные задержали его и уговаривали выплюнуть пакет, однако парень проглотил его. Все попытки получить посторонний предмет оказались неудачными. Парень потерял сознание. Инспекторы вызвали скорую и начали оказывать домедицинскую помощь, но тот умер.

Неприятные инциденты со львовскими патрульными происходят регулярно. Так в январе, во Львове пьяная женщина за рулем Peugeot 208 совершила наезд на двух инспекторов патрульной полиции, и пыталась сбежать "незамеченной" с места происшествия.

А уже в марте на международной трассе Львов – Краковец в ДТП попал автомобиль патрульной полиции.