Шестнадцатилетнюю украинку ждут в США для участия в Международной олимпиаде гениев

Сегодня, 15:13

София Петришин придумала механизм для оцифровки шрифта Брайля, что может облегчить жизнь незрячих


Про таких говорят - умница и красавица. Фото: facebook.com

Про таких говорят - умница и красавица. Фото: facebook.com

Про таких говорят - умница и красавица. Фото: facebook.com

Про таких говорят - умница и красавица. Фото: facebook.com

Про таких говорят - умница и красавица. Фото: facebook.com

София Петришин – ученица 11 класса школы-лицея "Орияна" – благодаря своему изобретению получила возможность участвовать в Международном конкурсе научных и художественных проектов GENIUS Olympiad 2018. Как оказалось, школьница создала прибор, преобразующий цифровой текст на шрифт Брайля, что может облегчить жизнь незрячих людей.

"С этим прибором София побывала сначала в Киеве на конкурсе Intel ISEF Ukraine и заняла первое место в секции "Компьютерные науки", а позже – на областном конкурсе МАН. Также она прошла конкурс для участия в международной конференции ученых ICYS в Сербии", – сообщают в мэрии Львова.

Добавим, Олимпиада "Genius" будет проходить 11-16 июня в городе Освего, штат Нью-Йорк, США.  Это ежегодная международная университетская олимпиада, которая основана Oswego State University of New York (SUNY) и  проводится для выпускников школ при содействии The Terra Science and Education Foundation.

Олимпиада проходит в  несколько этапов и с ее помощью находят не только талантливых учеников, но дают возможность молодежи из разных стран делиться своими научными опытами.

Напомним, недавно школьник из Кропивницкого изобрел и собрал из подручных материалов робота, который умеет собирать речной мусор. Деталями для сборки робота стали обычные пластиковые бутылки, рыбацкие сети и несколько простых электронных устройств, при этом за один раз робот может собрать до 20 кг мусора.

А 12-летний ученик школы №25 из Ровно Павел Стасюк изобрел сверхпрочный шлем для военных. Секрет школьника не в материале каски, а в особенности его поверхности. Парень предлагает покрыть каску небольшими пирамидками. Он даже получил патент на изобретение и теперь ищет спонсора, чтоб создать первый прототип для испытаний.

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Источник:

"Сегодня"

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