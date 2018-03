Шестнадцатилетнюю украинку ждут в США для участия в Международной олимпиаде гениев

София Петришин – ученица 11 класса школы-лицея "Орияна" – благодаря своему изобретению получила возможность участвовать в Международном конкурсе научных и художественных проектов GENIUS Olympiad 2018. Как оказалось, школьница создала прибор, преобразующий цифровой текст на шрифт Брайля, что может облегчить жизнь незрячих людей.

"С этим прибором София побывала сначала в Киеве на конкурсе Intel ISEF Ukraine и заняла первое место в секции "Компьютерные науки", а позже – на областном конкурсе МАН. Также она прошла конкурс для участия в международной конференции ученых ICYS в Сербии", – сообщают в мэрии Львова.

Добавим, Олимпиада "Genius" будет проходить 11-16 июня в городе Освего, штат Нью-Йорк, США. Это ежегодная международная университетская олимпиада, которая основана Oswego State University of New York (SUNY) и проводится для выпускников школ при содействии The Terra Science and Education Foundation.

Олимпиада проходит в несколько этапов и с ее помощью находят не только талантливых учеников, но дают возможность молодежи из разных стран делиться своими научными опытами.

Напомним, недавно школьник из Кропивницкого изобрел и собрал из подручных материалов робота, который умеет собирать речной мусор. Деталями для сборки робота стали обычные пластиковые бутылки, рыбацкие сети и несколько простых электронных устройств, при этом за один раз робот может собрать до 20 кг мусора.

А 12-летний ученик школы №25 из Ровно Павел Стасюк изобрел сверхпрочный шлем для военных. Секрет школьника не в материале каски, а в особенности его поверхности. Парень предлагает покрыть каску небольшими пирамидками. Он даже получил патент на изобретение и теперь ищет спонсора, чтоб создать первый прототип для испытаний.