Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Шиншилловый рай: в Хмельницкой области супруги разводят очаровательных грызунов

18 января, 04:33

Светлана и Роман Ефименко говорят, что шиншиллы нежнее и ласковее, чем коты и собаки

Шиншилловый рай – четыреста животных живет у супругов из Хмельницкой области. Продают их только в хорошие руки, как домашних любимцев. Говорят, что они нежнее и ласковее кошек и собак. А еще очень умные. В этом убедились и новости "Сегодня".

"У каждой самки есть своя комнатка, своя мини квартира", – показывает владения хозяйка шиншилловой фермы.

Там есть все необходимое: кормушка, поилка, ванночка и полочка для сна. Светлана и Роман Ефименко разводят три разных породы. И продают как домашних животных. Первую шиншиллу Светлана взяла три года назад. И с тех пор влюбилась в этих грызунов. Они нежные, умные и неприхотливые в уходе. Едят почти все.

Но Светлана кормит их специальным кормом. Сделанным, примерно, из двадцати ингредиентов. В нем сено, зерно, белки и минералы.

Свое хобби семья Ефименко называет "шиншиллотерапией".

"Шиншилла снимает стресс. Вы себе ее погладили, вы ее покормили, вы забылись от своих будней", – рассказывает Роман Ефименко.

Шиншиллы – идеальные домашние любимцы. Они долго живут и любят детей. Редко болеют и не имеют запаха. А стоит такое животное, в зависимости от породы, от 300 гривен.

Напомним, ранее жители Днепра показали своих экзотических домашних питомцев. А еще хозяева рассказали, как уживаются за своими пушистыми, колючими, крылатыми и ползучими любимцами, и не боятся ли за свою жизнь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ферма хмельницкая область шиншилла

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это не я, они – сами!": стали известны подробности падения девушек из окна в ЛуцкеЗапад
На Буковине чиновницу уволили за комментарий в Facebook
На Буковине чиновницу уволили за комментарий в FacebookЗапад
Стало известно, кто угрожал Генконсульству Польши во Львове
Стало известно, кто угрожал Генконсульству Польши во ЛьвовеЗапад
Умерла украинка, которую работодатель в Польше бросил на остановке с инсультом
Умерла украинка, которую работодатель в Польше бросил на остановке с инсультомЗапад
Грипп в Украине: названы области, где количество больных растет
Грипп в Украине: названы области, где количество больных растетУкраина
Стало известно, почему две девушки в Луцке выпали из окна
Стало известно, почему две девушки в Луцке выпали из окнаЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...