Шиншилловый рай: в Хмельницкой области супруги разводят очаровательных грызунов

Светлана и Роман Ефименко говорят, что шиншиллы нежнее и ласковее, чем коты и собаки

Шиншилловый рай – четыреста животных живет у супругов из Хмельницкой области. Продают их только в хорошие руки, как домашних любимцев. Говорят, что они нежнее и ласковее кошек и собак. А еще очень умные. В этом убедились и новости "Сегодня".

"У каждой самки есть своя комнатка, своя мини квартира", – показывает владения хозяйка шиншилловой фермы.

Там есть все необходимое: кормушка, поилка, ванночка и полочка для сна. Светлана и Роман Ефименко разводят три разных породы. И продают как домашних животных. Первую шиншиллу Светлана взяла три года назад. И с тех пор влюбилась в этих грызунов. Они нежные, умные и неприхотливые в уходе. Едят почти все.

Но Светлана кормит их специальным кормом. Сделанным, примерно, из двадцати ингредиентов. В нем сено, зерно, белки и минералы.

Свое хобби семья Ефименко называет "шиншиллотерапией".

"Шиншилла снимает стресс. Вы себе ее погладили, вы ее покормили, вы забылись от своих будней", – рассказывает Роман Ефименко.

Шиншиллы – идеальные домашние любимцы. Они долго живут и любят детей. Редко болеют и не имеют запаха. А стоит такое животное, в зависимости от породы, от 300 гривен.

Напомним, ранее жители Днепра показали своих экзотических домашних питомцев. А еще хозяева рассказали, как уживаются за своими пушистыми, колючими, крылатыми и ползучими любимцами, и не боятся ли за свою жизнь.

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