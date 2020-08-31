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Школа отменяется: в "красном" Ивано-Франковске продлили каникулы

31 августа, 14:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местные власти продолжают протестовать против карантинных ограничений

В Ивано-Франковске решили продолжить школьные каникулы до 11 сентября. В "красных" зонах карантина обучение должно проходить дистанционно, однако местные власти протестуют против этого.

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"Мы готовы к 1 сентября, школы и садики готовы. Ведь это Конституционное право – право на обучение наших детей! Поэтому в связи с этим решением правительства, мы вводим каникулы для детей на 2 недели. Не дистанционное обучение, а именно каникулы. Надеюсь, что правительство в дальнейшем руководствоваться здравым смыслом и наши дети смогут учиться нормально", – написал мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook 31 августа.

Отметим, 27 августа на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, а также Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области отнесли к "красной" зоне карантина.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске сотни людей вышли на акцию против жесткого карантина. Они требовали не оставлять их без работы и не вводить дистанционное обучение в школах.

Также напомним, в Украине действие адаптивного карантина продлили до 31 октября включительно.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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