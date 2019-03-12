Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Школьник из Львовской области стал самым молодым диджеем Украины

Сегодня, 18:38

Втайне от сына отец пригласил представителей Книги рекордов

Школьник из Львовской области стал самым молодым диджеем Украины Запад Втайне от сына отец пригласил представителей Книги рекордов


 

В 13 лет он зажигает на вечеринках. Школьник из Львовской области неожиданно для себя стал самым молодым диджеем Украины, который умеет играть на виниле. Втайне от сына отец пригласил представителей Книги рекордов Украины. Сюрприз сделал именно в день рождения.

За диджейским пультом Богдан изрядно сосредоточен. Он уверен – сейчас сдает экзамен в школе профессионального диджеинга. На самом деле это представители книги рекордов Украины фиксируют факт того, что Богдан – самый молодой в Украине диджей.

"Это первый ребенок, который очень круто себя повел с винилом. То есть он почувствовал скорость самого мотора, и подача у него также очень своеобразная", – рассказывает преподаватель школы профессионального диджеинга Andrew Spicke DJ.

К школу диджеинга 13-летнего Богдана привел папа. На 10 000 гривен купил ему профессиональное оборудование и дважды в неделю возит на занятия во Львов – за 25 километров от родного города.

"Он смотрел видео. Ему это нравилось. Это та вещь, в которую он полностью окунается, и он даже не видит, сколько проходит времени", – признается отец молодого DJ Украины Роман Смирнов.

Именно Роман тайно от семьи написал о своем сыне представителям книги рекордов Украины. И оказалось, что Богдан самый молодой диджей, который играет на виниловых дисках.

Богдан узнает об этом неожиданно.

"Я не знал... Как все-таки классно. Неожиданно, столько камер... Первый раз. Очень нравится профессия диджея. Буду писать песни свои", – говорит рекордсмен Богдан Смирнов.

Секрет мастерства в особом чувстве рук – делится с "Сегодня" юный рекордсмен.

Работа с виниловыми дисками – один из самых сложных элементов диджеинга.

"Рекорд Украины зафиксирован и можно продолжать и дальше продвигать этот рекорд и на международные уровне", – заверил представитель Книги рекордов Украины.

Денег Богдану его увлечение пока не приносит, но несколько вечеринок он уже провел, и мечтает собирать стадионы.

Ранее мы писали, что подросток собрал кубик Рубика ногами и попал в Книгу рекордов. 16-летний Даниэль подтвердил в Национальном музее математики в Нью-Йорке, что умеет собирать головоломку за рекордное время. 

Также мы писали, что киевский школьник победил на 37 олимпиадах за два месяца: вундеркинд рассказал, как все успевает. Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память.

Ранее мы рассказывали, что авторы научного проекта, сотрудники Государственного университета Джорджии, пришли в финале своего расследования к выводу о том, что терпеливость и хорошо развитый самоконтроль являются признаками высокого интеллекта. В пользу такого заключения говорят данные испытаний с участием обезьян и детей.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что ученые выяснили, в каком месяце года рождаются самые умные люди.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег рекорд, школьник, диджей, рекорд Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Школьник из Львовской области стал самым молодым диджеем Украины". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток собрал кубик Рубика ногами и попал в Книгу рекордов

Сегодня, 17:37

16-летний Даниэль подтвердил в Национальном музее математики в Нью-Йорке, что умеет собирать головоломку за рекордное время

Почти 200 британцев сняли трусы и вошли в Книгу рекордов

Вчера, 05:03

Раскрепощенные жители Соединенного Королевства прокатились на американских горках в чем мать родила

Уникальную скульптуру Шевченко из дерева выставили в Доме профсоюзов

10 марта, 04:02

К изготовлению скульптуры приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран

Впервые в истории женщина прошла 50 километров меньше, чем за 4 часа

9 марта, 14:09

Китаянка Лю Хун побила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 километров

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Аваков в США заявил, что Украина стоит на пороге "горячей войны"

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Как заменить бумажное пенсионное удостоверение на новое
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Анатолий Гриценко и его семь свадеб