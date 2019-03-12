Школьник из Львовской области стал самым молодым диджеем Украины

Втайне от сына отец пригласил представителей Книги рекордов

Школьник из Львовской области стал самым молодым диджеем Украины 2019-03-12T18:38:57+02:00 Запад Втайне от сына отец пригласил представителей Книги рекордов

В 13 лет он зажигает на вечеринках. Школьник из Львовской области неожиданно для себя стал самым молодым диджеем Украины, который умеет играть на виниле. Втайне от сына отец пригласил представителей Книги рекордов Украины. Сюрприз сделал именно в день рождения.

За диджейским пультом Богдан изрядно сосредоточен. Он уверен – сейчас сдает экзамен в школе профессионального диджеинга. На самом деле это представители книги рекордов Украины фиксируют факт того, что Богдан – самый молодой в Украине диджей.

"Это первый ребенок, который очень круто себя повел с винилом. То есть он почувствовал скорость самого мотора, и подача у него также очень своеобразная", – рассказывает преподаватель школы профессионального диджеинга Andrew Spicke DJ.

К школу диджеинга 13-летнего Богдана привел папа. На 10 000 гривен купил ему профессиональное оборудование и дважды в неделю возит на занятия во Львов – за 25 километров от родного города.

"Он смотрел видео. Ему это нравилось. Это та вещь, в которую он полностью окунается, и он даже не видит, сколько проходит времени", – признается отец молодого DJ Украины Роман Смирнов.

Именно Роман тайно от семьи написал о своем сыне представителям книги рекордов Украины. И оказалось, что Богдан самый молодой диджей, который играет на виниловых дисках.

Богдан узнает об этом неожиданно.

"Я не знал... Как все-таки классно. Неожиданно, столько камер... Первый раз. Очень нравится профессия диджея. Буду писать песни свои", – говорит рекордсмен Богдан Смирнов.

Секрет мастерства в особом чувстве рук – делится с "Сегодня" юный рекордсмен.

Работа с виниловыми дисками – один из самых сложных элементов диджеинга.

"Рекорд Украины зафиксирован и можно продолжать и дальше продвигать этот рекорд и на международные уровне", – заверил представитель Книги рекордов Украины.

Денег Богдану его увлечение пока не приносит, но несколько вечеринок он уже провел, и мечтает собирать стадионы.

Ранее мы писали, что подросток собрал кубик Рубика ногами и попал в Книгу рекордов. 16-летний Даниэль подтвердил в Национальном музее математики в Нью-Йорке, что умеет собирать головоломку за рекордное время.

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