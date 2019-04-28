Школьники самостоятельно обустроили спортплощадку, поставили скамейки и урны

Все приобрели за средства, которые сами заработали

Ученики одной из закарпатских сельских школ взялись организовывать свой досуг. Они сдавали сотни килограммов макулатуры и торговали на благотворительных ярмарках. За год с нуля обустроили спортивную площадку, поставили скамейки и урны, а теперь готовятся к открытию творческого пространства в сельском клубе.

Все приобрели за средства, которые сами заработали. Почти 30 000 гривен собрали за несколько месяцев.

"Первые средства мы собрали на ярмарке, а именно 2054 гривны. Затем думали, как еще можно заработать средства и начали собирать макулатуру. Нам давали разные магазины почти каждый день по несколько килограмм макулатуры", – рассказывает Карина Фечка, ученица Должанской школы.

Куратор этого проекта – учительница Галина Левко – объясняет - в селе не хватает мест, где люди могли бы собираться, чтобы смотреть фильмы, проводить выставки или просто общаться.

"Село большое, но в то же время у нас школа, в которой двухсменное обучение. Школа – одна из крупнейших в районе, а учиться негде. Поэтому для наших детей – это очень важно, чтобы они имели место, где можно развиваться", – говорит она.

Всем миром через соцсети собрали деньги на современную библиотеку. Присоединились даже земляки, уехавшие отсюда.

Среди книг научные и экономические мировые бестселлеры, а также современная художественная литература.

Не только хаб – в Долгом является еще более успешные проекты. Так, старшеклассники уже обустроили спортивную площадку. А рядом – организовали зону отдыха – высадили липы, поставили скамейки, урны. Говорят, из заработанных шести тысяч еще две сэкономили.

"Мы сами устанавливали лавочки, мы закупили каркас для скамеек, а потом выписали из Должанского лесоохотничьего хозяйства дерево, обработали его и установили уже готовы лавочки", – рассказывает Станислав Кертис, ученик Должанской школы.

Педагоги рассказали – ученики стали менять свое село после того, как стали участниками совместного украино-словацкого проекта. Осенью девять старшеклассников пригласили в Ужгород. Там – научили, как правильно сотрудничать с громадой. Как заработать и правильно использовать средства. Дети усвоили – не надо ждать, следует самим менять свою жизнь.

Ранее мы писали о том, что запорожские преподаватели нашли необычный способ учить украинскому языку.

Напомним, ранее мы писали о киевском школьнике Андрее Куделе, который установил рекорд по количеству побед на школьных олимпиадах. За 65 дней он занял призовые места в 37 конкурсах.

А между тем, Кабмин подготовил проект нового закона "О полном общем среднем образовании", который может вступить в силу уже в этом году, если его примут депутаты. Главное: предоставят больше самостоятельности как школам, так и учителям и ученикам, что должно повысить качество среднего образования и вырастить учеников патриотами, инноваторами и целостными личностями. "Сегодня" выяснили главные новшества документа.

Напомним, ранее стало известно, что Украина переходит на международный формат оценки детей с особыми образовательными потребностями. В Киеве открылся всеукраинский тренинг для работников инклюзивно-ресурсных центров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Школьники самостоятельно обустроили спортплощадку, поставили скамейки и урны". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"