В Тернопольской области школу закрыли на карантин: кто заболел

В селе Кошиловцы Залещицкого района Тернопольской области школу закрыли на карантин. У директора учебного учреждения обнаружили коронавирус.

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Как сообщает "Суспільне", ссылаясь на главу районной государственной администрации Владимира Шипитко, все ученики школы пока будут учиться дистанционно.

Кроме того, в селе на карантин закрыли и детский сад.

Как говорят данные карты мониторинга СНБО, за минувшие сутки, 3 сентября, в регионе выявили 204 новых случая инфицирования коронавирусом. Вылечить от COVID-19 удалось 82 человека, один случай оказался летальным.

Ранее мы сообщали, что мэр Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом. Болезнь чиновник обнаружил случайно.

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Также напомним, в Тернополе после экстренного проведения кесарева сечения в роддоме умерла иностранка – 29-летняя гражданка Замбии. У женщины обнаружили коронавирус.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал "бунт" Луцка и Тернополя против карантина.

А тем временем в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

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