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Школы Львова переходят на дистанционное обучение – дата

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 октября, 17:45
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Таким образом власти борются с распространением коронавируса
Школы переходят на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"
Школы переходят на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове в понедельник, 1 ноября, все школы переходят на дистанционное обучение. Таким образом власти борются с распространением коронавируса.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

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Школы уходят на дистанционку

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дистанционное обучение в школах Львова после завершения каникул в понедельник, 1 ноября.

Стоит отметить, что детские сады будут работать и в дальнейшем в очном режиме.

"Комиссия приняла решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Это начальная школа и старшие классы. Очно – только наши детсады", – подчеркнул Садовой.

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Школьники идут на каникулы в Украине. Фото: Горожанин-ИНФОРМ
Школьники идут на каникулы в Украине. Фото: Горожанин-ИНФОРМ

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 734 жителя Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).

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