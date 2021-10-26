Школы Львова переходят на дистанционное обучение – дата

Во Львове в понедельник, 1 ноября, все школы переходят на дистанционное обучение. Таким образом власти борются с распространением коронавируса.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.
Школы уходят на дистанционку
Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дистанционное обучение в школах Львова после завершения каникул в понедельник, 1 ноября.
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Стоит отметить, что детские сады будут работать и в дальнейшем в очном режиме.
"Комиссия приняла решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Это начальная школа и старшие классы. Очно – только наши детсады", – подчеркнул Садовой.
Ситуация с коронавирусом в Украине
За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев COVID-19.
Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 734 жителя Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).