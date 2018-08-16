Шоу "Українська пісня – 2018" соберет во Львове 27 лучших артистов

Сегодня, 18:25

Єто грандиозное мероприятие ставит за  цель опуляризацию украиноязычной музыки


Проект «Українська пісня – 2018». Фото: соцсети

Проект «Українська пісня – 2018». Фото: соцсети

Проект «Українська пісня – 2018». Фото: соцсети

Проект «Українська пісня – 2018». Фото: соцсети

В субботу, 18 августа, на стадионе "Арена Львов" состоится грандиозный концерт "Українська пісня – 2018". Среди звездных участников  музыкального события: Александр Пономарев, Злата Огневич, Sonya Kay и Артем Пивоваров "Вопли Видоплясова", Pianoбой, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Ivan NAVI и польская группа CHEMIA.

"Вместе с известными артистами на  сцену выйдут и молодые исполнители и группы – десять победителей отборочного тура, который длился почти три месяца. В оргкомитет поступило более 300 заявок – со всех уголков Украины: Запорожья, Днепра, Харькова, Одессы,  Винницы, Ужгорода, Черновцов, Луцка, Полтавы, Ивано-Франковска, Тернополя, Киева", – сообщают организаторы действия.

Победителей отбора "Українська пісня – 2018" в несколько этапов выбирали эксперты (музыкальный продюсер Руслан Квинта, музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер, композитор Михаил Некрасов, основатель лейбла "Контрамарка" и исполнительный директор ""Українська пісня"" Александр Порядченко, продюсер канала М2 Роман Муха, главный редактор онлайн-журнала Karabas Live Игорь Панаса и генеральный продюсер ""Українська пісня" / Ukrainian Song Project" Тарас Курчик),  также было открыто интернет-голосование.

Выбор профессионального жюри: Laud, Tolo4nyi, Patsyki z franeka, Panchyshyn, Lumiere, Jlinoza, Fnna Petrash и Rulada. А зрительское голосование вывело в финал львовская группа Secret Forest и киевского певца Erômin.

Масштабность субботнего  песенного шоу:  52-метровая  сцена, 270 квадратных метров экранов, для которых готовятся оригинальные визуализация и компьютерная графика.

Ожидается, что концерт 18 августа на "Арене Львов" посетят 17-19 тысяч зрителей.

По словам организаторов "Українська пісня – 2018", главная цель такого мероприятия – это  поиски, поддержка и  популяризацию  украиноязычной музыки, как в Украине, так и в мире. Важный момент: участники из-за границы эксклюзивно готовят для выступления на "Арене Львов" песню на украинском языке.

Ранее мы писали, что украинские музыканты создают новые песни по мотивам войны в Украине.

Также сообщалось, что в оккупированном Донецке местная жительница включает украинские песни и выставляет магнитофон возле окна, чтобы слышали соседи.
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Источник:

"Сегодня"

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