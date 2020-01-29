Штормовое предупреждение и угроза лавин: спасатели обратились к туристам

Туристов настоятельно попросили не выходить в горы

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На ближайшие дни, 29 и 30 января, в Карпатах синоптики прогнозируют снегопады и метели, а также предупреждают о серьезной опасности схода лавин.

Как сообщили спасатели, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в связи со сложными погодными условиями туристов настоятельно призвали воздержаться от горных походов.

"В связи со снегопадами и метелями, 29-30 января на высокогорье Закарпатской области, 30 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

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Кроме того, спасатели отметили, что 29 января умеренная опасность лавин прогнозируется в горах Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей, а 29-30 января – в горах Львовской и Черновицкой областей.

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Между тем, по состоянию на утро 29 января на горе Поп Иван Черногорский наблюдалась облачная погода, видимость ограничена 20 метрами. Температура воздуха составляла 8 градусов мороза, падал снег.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в в Украине 29 января непогода принесет снег и дожди, а вот 30 января, ожидается ослабление действия балтийского циклона – станет меньше осадков, а температура воздуха останется плюсовой.

Стоит отметить, что январь уже подходит к концу, но так и не подарил украинцам настоящей зимы. А в следующем зимнем месяце и вовсе ожидается весенняя погода. Синоптики удивили прогнозом на февраль.

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